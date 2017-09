Tag der Deutschen Einheit

Uetze : Heimatverein |

ELTZE



Der Heimatverein Eltze e.V. lädt am 03. Oktober 2017 in sein

Heimatmuseum in die Breslauer Str. 20 herzlich ein.

Beginn 15:00 Uhr.

Bei Kaffee und Kuchen wollen wir der Wiedervereinigung gedenken.

Im Anschluss daran wird ein Film des plattdeutschen Theaterstückes

der Eltzer Laienspieler "Bedde un Freustücke" von 1999 vorgeführt

Dauer mit Pause ca. 11/2 Std.

Der Eintritt ist frei. Spenden werden jedoch dankend angenommen.

Wir wünschen uns rege Beteiligung.