KOHL & JATZ in Hänigsen

Der Kulturverein Jazzfreunde Altkreis Burgdorf lädt zum traditionellen „KOHL & JATZ“ in die Eventlocation S5 in Hänigsen, Sägemühlenstraße 5. Am Sonntag, 13.02.2022, 11:00 Uhr, werden Berko Meyer und sein Team wieder die Gäste verwöhnen. Es wurde ein neuer Caterer gewonnen, von dem sich die Jazzfreunde Qualität und perfekten Service versprechen.

Und musikalisch wird diesmal auch etwas Neues geboten: die Band »Swinging b«.

Unser Mitglied Bernd Senger (b, voc, Black Point Jazzband) wird mit altgedienten in der Hannover-Szene bekannten Muckern

einen neuen Sound präsentieren. Das sind Rainer Haase (p, Blues Serenaders), Hasso Anhoek (dr, Dozent),

Heinz Alberding (s, Polizeihauptkommissar).

Die Gäste dürfen also auf Catering und Musik gespannt sein. Auf jeden Fall wird es anders als bisher.

Die Veranstalter bitten, frühzeitig Karten verbindlich zu bestellen: »Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.« Eine Zahlungsaufforderung kommt erst Anfang des Jahres. Nicht vorher überweisen. Und die Karten werden zugesandt, damit am Einlass kein Gedränge herrscht.

Wer Karten in den VVK-Stellen erwirbt, kann danach ab 4 Personen eine eventuelle Tischreservierung bei Paul Rohde per E-Mail oder Telefon 05136/893800 vornehmen.

Es gelten die dann aktuellen Hygieneregeln. Es wird empfohlen, kurzfristig die Booster-Impfung vorzunehmen.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf (keine Tageskasse) unter E-Mail: jazzfreunde-burgdorf@online.de

oder bei den VVK-Stellen: Burgdorf: FOTO KAROS, Bahnhofstr. 22, Lehrte: MEGA FOTO, Neues Zentrum.