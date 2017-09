K4 präsentiert Northbound in den Hänigser Stuben

Uetze : Hänigser Stuben |

Am Freitag, den 22.Sept. um 19:30 Uhr präsentiert K4 – Kultur4Uetze den nächsten musikalischen Leckerbissen:

die Scottish and Irish Folkband Northbound aus dem Peiner Raum.

Die vier jungen Musiker*innen werden in den Hänigser Stuben auftreten und das Publikum „nordwärts“ (ent)führen, auf eine Reise entlang der schroffen Küsten Irlands, über grüne Wiesen und durch weite Täler, bis hinauf in das Schottische Hochland.

Northbound spielt ein abwechslungsreiches Programm, bei dem durch die Kombination von Liedern und Instrumentalstücken auch den "Folk"-erfahrenen Zuhörer*innen immer wieder etwas Neues geboten wird. Entscheidend ist letztendlich jedoch der Spaß am Musizieren! Und der ist sichtlich vorhanden. So auch die Erfahrung: seit 2008 steht die jetzige Formation mit Ralf Hauer (Gesang, Gitarren), Astrid Heldmaier (Bodhran, Whistles, Gesang), Reiner Köhler (Banjo, Flöte, Bouzouki) und Edda Messer (Fiddle, Mandoline). Die Gruppe hat schon gespielt: auf dem Maschseefest, in Braunschweig in der Brunswiga, war zu Gast bei der Wolfenbütteler Kulturnacht, und und und ...



Besonderen Wert legen die Musiker zudem darauf, auch einem nicht "englischsprachigen" Publikum den Inhalt ihrer Stücke näher zu bringen. Berührungsängste braucht man gegenüber Northbound nicht zu haben und zu flotten irischen und schottischen Melodien kann allemal geklatscht, getanzt oder der Takt locker mit dem Fuß gewippt werden.