K4 präsentiert Musikkabarett in Hänigsen

Uetze : Aula der Grundschule Hänigsen |

Am Freitag, den 13.Okt. um 19:30 Uhr präsentiert K4 – Kultur4Uetze traditionsgemäß das jährliche Kabarett: diesmal mit der Schwarzen Grütze aus Potsdam und ihrem aktuellen Programm „Notaufnahme“.



Sie gehen nicht gern in die Notaufnahme?

Das sollten Sie in diesem Fall aber unbedingt tun!



Denn im nagelneuen Programm des bekannten Kabarett-Duos werden keine Hals- und Beinbrüche diagnostiziert, hier geht es eher um das Ungesunde unseres Miteinanders, unsere mentalen Schonhal­tungen und geistigen Blutergüsse. Rasant, schräg und äußerst musikantisch präsentieren uns die beiden bösen Barden eine Momentaufnahme unseres ganz alltäglichen Wahnsinns.



Seit fast schon 25 Jahren bespielen Dirk Pursche und Stefan Klucke die Kleinkunstbühnen der Republik und sind mit ihren bemerkenswerten Liedern regelmäßig zu Gast in Hörfunk und TV. Auf der Bühne sind die beiden Vollblutmusiker ein nachhaltiges Erlebnis, und nennen aus diesem Grunde zahlreiche Kleinkunstpreise ihr eigen. Fernab der ausgetretenen Humorpfade pflegen Pursche und Klucke eine einzigartige Balance zwischen Schwarzem Humor und literarischem Wortspiel: hochintelligent, anarchistisch, bitterböse und krachend komisch.



„Das Einzige, dass in diesem Land wirklich gesund ist, ist das Lachen!“