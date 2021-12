Weihnachtsbaumbeleuchtung

Uetze : Weihnachtsbaum |

Auch Eltze hat einen Stern!



1200 LED Lampen erstrahlen in diesem Jahr den vom Heimatverein Eltze aufgestellten Weihnachtsbaum in der Mitte von Eltze an der Peiner Str./Ecke Am Heerberge.

ZUsätzlich ziert ein großer, beleuchteter Stern auf der 8 Meter hohen Tanne.

Danke den Vereinsmitglieder Frank Borchers, Jörg Edler, Helmut Heim die den Baum

mit der energiesparenden Beleuchtung schmückten.

Diese wird täglich von 6 Uhr bis 9 Uhr und 15:30 Uhr bis 23 Uhr eingeschaltet.

Als zusätzliche Dekoration schmücken 53 Weihnachtskugeln

den von Heiner Zobel gespendeten Baum