Volks- und Schützenfest Uetze

Uetze : Festplatz |

F e s t p r o g r a m m



Festwirt: Hartmut Schulz, Hildesheim Schaustellerbetrieb: Stange, Uetze-Krätze







Freitag, 26. Mai 2017



Kindertag (ermäßigte Preise von 15.00 – 18.00 Uhr)



16.00 Uhr Kinderumzug in bunten Kostümen und anschl. Ausschießen der Kinderkönigsscheiben

Marschroute: Schule am Katenser Weg – Burgdorfer Straße – Kaiserstraße – Marktstraße – Festplatz-Schützenheim



19.00 Uhr Antreten der Schützendamen, Schützen, Jungschützen und des Spielmannszuges

Treffpunkt: Volksbank

Anschließend Abmarsch zum Festzelt



20.00 Uhr Kommers im Festzelt mit dem Feuerwehrmusikzug Uetze

(einschl. Proklamation der neuen Majestäten)



Anschließend: Tanz mit DJ Cabaneros (Eintritt frei)







Samstag, 27. Mai 2017



12.00 Uhr Treffen der Abordnung zum Anbringen der Bürgerkönigsscheibe.

Treffpunkt: Volksbank

Anschließend: Anbringen der Jungschützenkönigsscheibe



15.00 Uhr Antreten der Schützendamen und Schützen

Treffpunkt: wird kurzfristig bekanntgegeben

Anschließend: Anbringen der Scheiben der Damenkönigin und des Schützenkönigs



18.00 Uhr Gemeinsame Vesper der Majestäten, Gäste und Vereinsmitglieder auf dem Festzelt



21.00 Uhr Tanz mit der Band „Superiors“ bis 4.00 Uhr, (Eintritt 6 €)







Sonntag, 28. Mai 2017



Wecken mit dem Feuerwehrmusikzug Uetze und dem Spielmannszug Uetze



11.45 Uhr Festessen für Jedermann im Festzelt

Menü:Niedersächsische Hochzeitssuppe - Gekochte Rinderbrust in Sahnesauce mit Champignons -Jägerbraten: Schweinenacken, gefüllt mit einer Hackfleisch-Pilzfarce dazu Fingermöhrchen und Petersilienkartoffeln – Schokoladenmousse mit Sahne

Vegetarisch (bei Anmeldung anzugeben): Hochzeitssuppe aus Gemüsebrühe mit Eierstich, Zuccinischiffchen gefüllt mit einer Fetakäse-Erdnussmischung, Vegetarisches Schnitzel mit gebratenen Champignons, Fingermöhrchen und Petersilienkartoffeln - Schokoladenmousse mit Sahne

Preis: € 14,50 pro Person / Kinderteller 7,00 €



14.15 Uhr Antreten zum Festumzug

Treffpunkt: Am Schulzentrum

Anschließend: Abmarsch zum Rathaus



14.30 Uhr Abmarsch des Festumzuges mit den Musikzügen:

Feuerwehrmusikzug Burgdorf/Hänigsen, Fanfarencorps Wikinger Burgdorf, Spielmannszug Riedel, Spielmannszug Abbensen, Feuerwehrmusikzug Uetze, Spielmannszug des Schützenvereins Uetze

Marschroute: Marktstraße - Rathaus - Marktstr. - Kaiserstr. - Burgdorfer Str.- Am Mühlenberge - Klintsweg - Heinrichstr. - Dollberger Str. - Kaiserstr. - Pestalozzistr. - Festplatz

Anschließend Konzert der Spielmanns- und Musikzüge auf dem Festzelt



17.00 Uhr Übergabe der Ehrenscheiben



anschl. Tanz mit DJ Cabaneros (Eintritt frei)