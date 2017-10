Anzeige

SV Altmerdingsen lädt Mitglieder und Einwohner zum Preisschießen ein

Der Schützenverein Altmerdingsen möchte auch in diesem Jahr wieder ein Preisschießen für die Mitglieder und für die Altmerdingser Einwohner durchführen, allerdings mit ein paar Änderungen.

Vom 1.11 bis 22.11.17 besteht für alle Mitglieder des Vereines die Möglichkeit an ihren üblichen Trainingstagen um die beiden besten Teiler zu wetteifern. Freuen würde sich der Verein, wenn auch hier wieder die Mitglieder der Linedance-und der Steppaerobicgruppe am Schießwettbewerb teilnehmen würden.Vom 16.11.bis zum 18.11.17 lädt der Verein die Einwohner aus Altmerdingsen erneut herzlich ein, im Schützenheim ein paar gesellige Stunden zu verbringen und natürlich auch am Preisschießen teilzunehmen. An den drei Tagen wird auch wieder Bratwurst gegrillt und mit Salaten serviert.

Hierzu sind auch alle Interessierten eingeladen, die nicht am Schießwettbewerb teilnehmen möchten.

In diesem Jahr wird der Wettbewerb nur mit den Vereinsgewehren ausgetragen und der Startsatz besteht aus zwei Streifen a 10 Schuß zum Preis von 5 Euro. Hierbei ist das Essen bei der Preisverteilung nicht mehr enthalten, sondern wird extra gezahlt. Jeder weitere Satz ( 10 Schuß ) kostet 2,50 Euro.

Die Preisverteilung mit gemeinsamen Wurstessen findet am Samstag, den 25.11.17 um 19 Uhr im Schützenheim Altmerdingsen statt.

