SV Altmerdingsen ist zum Schützenfest nach Katensen eingeladen

Der SV Altmerdingsen möchte am Samstag, den 13.Mai am Festumzug in Katensen teilnehmen. Abfahrt in Altmerdingsen am Schützenheim ist um 16.15 Uhr.

Der Vorstand würde sich über eine rege Beteiligung der Mitglieder freuen.

