Stressfrei mit Kuchen von den SportschUETZEn durch den Muttertag

Am 12.05. gibt es auf dem Uetzer Flohmarkt wieder leckeren Kuchen beim Förderverein "Die SportschUETZEn". Alle, die den Muttertag stressfrei genießen möchten, können dort ab 9:00 Uhr Backwerk erwerben und so den Sport unterstützen.

Mit dem Verkauf von Kuchen am 12. Mai und 13. Oktober auf dem Uetzer Flohmarkt und seinem Stand auf dem Zwiebelfest im September will der Förderverein "Die SportschUETZEn" Geld für die Unterstützung der Uetzer Bundesligamannschaft sammeln und seine Aktivitäten und den erfolgreichen Sport im Schützenverein Uetze präsentieren.Nach dem Aufstieg in die 1. Bundesliga haben die Uetzer Schützen hohe Kosten für Fahrten und Übernachtungen, die sie aus Spenden decken müssen. Deshalb haben sie den Förderverein "Die SportschUETZEn" gegründet, der mit vielfältigen Aktionen für finanzielle Unterstützung sorgt. Mitglied können auch Personen und Firmen werden, die nicht dem Schützenverein angehören. So wird der Verein z.B. durch die AVACON, die Privatbrauerei Härke, das Schießsportcenter Allermann und die Fa. WindStrom unterstützt