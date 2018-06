Sportliche Begeisterung beim Spielfest des FöV der Grundschule Uetze

Jedoch ließen es sich die Organisatoren vom Förderverein nicht nehmen, den Kindern wenigstens einen sportlichen und fröhlichen Abschluss zu ermöglichen. Christine Jakob und Bianca Drewitz-Eichstedt luden die Klassen in die Sporthalle zu einem Spielfest ein.Die Kinder waren trotzdem mit viel Freude und Begeisterung dabei und feuerten ihr Klassenteam ordentlich an. Hochmotiviert und mit einer großen Portion Spaß meisterten die Schüler viele verschiedene Aufgaben wie z.B. einen Parkour-Lauf mit Sackhüpfen, Seilspringen und Slalom fahren.Viel Applaus gab es beim Mumienlauf und dem beliebten Ballspiel, welches das FöV Team spontan von einem Wasserspiel in ein Trockenspiel umwandelte.Auch unterschiedliche Rätsel- und Knobelaufgaben mussten in möglichst kurzer Zeit im Klassenteam gelöst werden.Zum Ende wurden Urkunden an die Klassen vergeben und alle Kinder mit einer Kleinigkeit für ihren Einsatz belohnt.Das Team vom Förderverein bedankt sich bei allen Helfern, die diesen Vormittag mit ihren Ideen und viel Engagement bereichert haben.