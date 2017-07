Schwüblingser Open Air 05.08.2017

Uetze : Schwüblingsen |

Am 5. August 2017 ist es soweit : Die Schwüblingser Biker veranstalten wieder ein Open Air. Da es ein Event für jedermann ist, werden wieder hunderte Motorradfahrer und Musikfans erwartet. Stattfinden wird es wie

gewohnt auf dem alten Sportplatz in Schwüblingsen. Bei dieser Veranstaltung wird ab 18.00 Uhr der Fanfarenzug Plockhorst, der dieses Jahr sein 25 jähriges Bestehen im Juni feierte, das diesjährige Schwüblingser Open Air eröffnen.

Anschließend werden zwei weitere Bands spielen. Als erstes wird die Band „Saltmesh“ spielen. Von guten, alten Bluesstücken bis hin zu den erfolgreichsten Rockklassikern haben die Vier Salzgitteraner bestimmt für jeden Musikgeschmack etwas im Gepäck.

Dann wird die Band „Rock4Magic“ aus Hannover für Stimmung sorgen. Die Band Rock4Magic gehört seit Jahren zur norddeutschen Coverband Kultur. Sie hat sich mit einem abwechslungsreichen, buntgemischten Party.- und Stadtfestprogramm auf den unterschiedlichsten Bühnen bewehrt.

Die Band entführt den Zuschauer mit großer Spielfreude und Energie, schon nach wenigen Momenten in die Welt der „Größten Radio Hits der letzten 60 Jahren“.

Das musikalische Programm wird also wieder für jeden etwas zu bieten haben. Wie gewohnt ist der Eintritt frei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es stehen ausreichend Zeltplätze zur Verfügung und am Sonntagmorgen kann man sich bei einem reichhaltigen Frühstück erholen.