Anzeige

Schützenverein Altmerdingsen nimmt an der Winterwanderung vom Sportring Uetze teil

Auch im Jahr 2018 findet eine Winterwanderung vom Sportring Uetze statt und der Schützenverein Altmerdingsen möchte wieder mit zahlreichen Mitgliedern teilnehmen. Ziel der Wanderung am 21.1.18 ist in Hänigsen das Gasthaus Lindencasino im Ortsteil Riedel.

Der Schützenverein bittet seine wanderlustigen Mitglieder um verbindliche Anmeldung bis zum 10. 1.18 bei der 1. Vorsitzenden Sandra Warmbold oder in der im Schützenheim ausgehängten Teilnehmerliste, damit rechtzeitig die Eintrittskarten bestellt werden können. Einlass in den Saal ist nur noch gegen Vorlage einer Eintrittskarte möglich.

Gefällt mir