Schützenfest Altmerdingsen 2017

In Altmerdingsen wird in diesem Jahr eine Woche früher das Schützenfest gefeiert und zwar vom 19. bis 21. Mai 2017. Am Freitag, den 19.Mai beginnt das Fest mit dem Kommersabend einschließlich Proklamation der neuen Könige. Erstmal spielen die Kornhäuser Musikanten beim Kommers. Ab ca 22 Uhr wird zu Musik der DJ Cabaneros gefeiert bei freiem Eintritt. Am Samstag beginnt der Umzug zum Scheibenannageln bei den Königen um 13 Uhr und endet ca 16 Uhr wieder auf dem Festzelt zu Kaffee und Kuchen. Von 19 bis 20.30 Uhr gibt es reduzierte Preise auf dem Zelt und dem Festplatz. Musik kommt an diesem Abend wieder von den DJ Cabaneros. Der Eintritt ist frei.

Der Sonntag beginnt mit dem Essen um 12 Uhr, ab 15 Uhr eröffnet die Kaffee-und Kuchentafel. Um 18 Uhr klingt das Fest langsam aus.

Der Schützenverein freut sich auf viele gut gelaunte Besucher auf dem Festzelt und Festplatz und viele Zuschauer beim Festumzug.

