Uetze : Reitsportzentrum Schulz |

Am Sonntag den 3. November findet erstmals ein Reiterflohmarkt in Eltze im Reitsportzentrum Schulz statt. Wer einen Stand aufbauen will, muss 5 € gebühr bezahlen. Getränke so wie Kuchen und Kaffe gibt es zu fairen Preisen vor Ort.

Anmeldung für Stände bitte per Email an rsv-clauenk@t-online.de