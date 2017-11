Anzeige

Preisschießen beim SV Altmerdingsen

Vom 16. bis 18.11.2017 sind die Einwohner aus Altmerdingsen herzlich ins Schützenheim Altmerdingsen zum Preisschießen eingeladen. Am 16 und 17.11.17 können die interessierten Einwohner in der Zeit von 19 bis 22 Uhr am Preisschießen teilnehmen. Am Samstag, den 18 11.17 ist das Schützenheim von 15 bis 19 Uhr geöffnet. An diesen Tagen wird auch gegrillt. Essenmarken für das Essen bei der Preisverteilung können an diesen Tagen für 8 Euro erworben werden.

Die Preisverteilung findet am 25.11.17 um 19 Uhr im Schützenheim Altmerdingsen statt.

