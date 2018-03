Anzeige

Pokalschießen zum Schützenfest in Altmerdingsen

Bald ist in Altmerdingsen wieder Schützenfest und daher beginnt am 3. April 2018 das Pokalschießen der Vereinsmitglieder. Zur Auswahl stehen wieder allerlei Pokale, bei denen nicht immer der beste Schuß benötigt wird. Manchmal entscheidet das Glück über den Pokalgewinn, dadurch hat jeder Schütze, ob geübt oder ungeübt, die Möglichkeit, einen Pokal zu erhalten. Bis zum 23.April kann daher jedes Mitglied sein Glück vor den Scheiben versuchen. Die Verleihung der Pokale erfolgt am Schützenfestsonntag auf dem Festzelt nach dem gemeinsamen Mittagessen, somit am 27.Mai 2018.

Gefällt mir