OPEN AIR am 04.08.2018 in Schwüblingsen

Am 4. August 2018 ist es soweit : Die Schwüblingser Biker veranstalten wieder ein Open Air. Da es ein Event für jedermann ist, werden wieder hunderte Motorradfahrer und Musikfans erwartet. Stattfinden wird es wie

gewohnt auf dem alten Sportplatz in Schwüblingsen. Bei dieser Veranstaltung wird ab 18.30 Uhr das Drum Corps Blue Eagle Mehrum, der seit der Gründung im Jahr 2001 mit seinen musikalischen Freizeitaktivitäten die Region Peine und darüber hinaus bereichert, das diesjährige Schwüblingser Open Air eröffnen.

Anschließend werden zwei Bands spielen.

Als erstes wird die Band „Tuesday At Six“ Rockmusik der 80er Jahre bis heute spielen.

Dann wird die Band „Saltmesh“ aus Salzgitter für Stimmung sorgen. Die vom letzten Jahr bekannte Vorband, hat so großen Anklang gefunden, dass Sie dieses Jahr als Hauptband ab ca. 22.00 Uhr spielt. Von guten, alten Bluesstücken bis hin zu den erfolgreichsten Rockklassikern haben die Vier Salzgitteraner bestimmt für jeden Musikgeschmack etwas im Gepäck.

Das musikalische Programm wird also wieder für jeden etwas zu bieten haben. Wie gewohnt ist der Eintritt frei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Neben Bratwurst, Steaks und Pommes wird es auch wieder Cocktails, alkoholische sowie antialkoholische Getränke geben. Es stehen ausreichend Zeltplätze zur Verfügung und am Sonntagmorgen kann man sich bei einem reichhaltigen Frühstück erholen.