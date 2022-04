Maibaumfest in Eltze

ELTZE: Am Samstag, den 30. April 2022 lädt der Heimatverein Eltze e.V.

ab 18:30 Uhr alle Bürgerrinnen und Bürger zum traditionellen Maibaumfest

an der Peiner Str. / Ecke Am Heerberge herzlich ein.

Musik vom Plattenteller rundet den Abend ab.

Auch für das leibliche Wohl ist wie immer gesorgt.

Es gibt Bratwürstchen und verschiedene Getränke aus Flaschen