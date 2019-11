Uetze : Irenensee |

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, liebe Gemeinde, liebe Gäste,



nach dem großen Erfolg vom Königsball 2019, wird der Königsball im nächsten Jahr wieder am Irenensee stattfinden. Wir hoffen und glauben stark daran, dass wir wieder einen neuen Besucherrekord erreichen werden.





Hier die Eckdaten:



Wann: 25.01.2020, ab 19 Uhr



Wo: Festscheune Irenensee



Transport: Wir haben einen Shuttle ab 23 Uhr zurück nach Uetze für den ganzen Abend organisiert.



Getränke: Auch hier haben wir wieder Feiern ohne Portemonnaie



Essen: Es wird, wie beim letzten Mal, ein Buffet aufgebaut, bei dem jeder sein Essen direkt holen und bezahlen kann. Nähere Infos hierzu folgen in Kürze. Wir freuen uns aber jetzt schon was das Team vom Irenensee zaubern wird.



Kosten: 35,00 Euro pro Person. Hier sind die Getränke, die DJ‘s und der Shuttle enthalten.







Karten wird es bei folgenden Kartenvorverkaufsstellen geben:



- Irenensee Uetze (Vorne bei der Info)

- Schüler & Asnet in Uetze @Schuelerbuerobedarf



- Per E-Mail: koenigsball@uetzer.de und Bezahlung per PayPal (Selbe Adresse)



Auf einen schönen Königsball 2020