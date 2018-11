ELTZE



Der Heimatverein Eltze e.V. lädt zum Anschalten der

Weihnachtsbaumbeleuchtung am Samstag, den 01.Dezember 2018

herzlich ein.

Beginn: 17:00 Uhr an der Peiner Str./Ecke Am Heerberge

Für das leibliche Wohl wird wie immer gesorgt.

Der Posaunenchor Eltze unterhält mit Weihnachtsmusik