Altmerdingsen und Katensen treffen sich

Der Schützenverein Altmerdingsen ist in diesem Jahr Gastgeber für das alljährliche freundschaftliche Treffen mit dem Schützenverein Katensen.

Am Samstag, den 11.11.17 um 18 Uhr sind die Mitglieder beider Vereine herzlich zum gemeinsamen Essen, Trinken und Klönen ins Schützenheim Altmerdingsen eingeladen. Der Schießsport kommt dabei auch nicht zu kurz, denn es wartet ein Pokal auf den Verein, der mit 10 Schützen die höhere Ringzahl erreicht.

Im letzten Jahr war das Ergebnis denkbar knapp, da Altmerdingsen mit nur einem Ring Vorsprung gewann.

Die Altmerdingser freuen sich auf ihre Gäste und auch auf zahlreiche Mitglieder des eigenen Vereines.

Herzlich willkommen sind auch die Mitglieder, die nicht am Schießwettbewerb teilnehmen möchten, jedoch gerne einen geselligen Abend verbringen möchten.Aufgrund der Planungen für das Essen wird um Anmeldungen gebeten.

