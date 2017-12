Anzeige

Aktive Jugendabteilung des SV Altmerdingsen

Die Jugendabteilung des Schützenverein Altmerdingsen war in der Herbstzeit mal wieder sehr aktiv und dies nicht nur beim Schießen. Als zusätzliche Disziplinen ermittelten die Jugendlichen auch ihre Sieger in anderen sportlichen Herausforderungen. So stand auch mal Ringe werfen und würfeln mit großen Schaumstoffwürfeln auf dem Programm.

Den Lichtpunktpokal errang Leni Zamzow, während der Pokal für die Schüler/Jugend an Mailin Warmbold ging. Der Schnappszahlenpokal im Schüler/Jugendbereich wurde ebenfalls von Mailin Warmbold mit 1117 Teiler vom geforderten 1111.1 Teiler gewonnen. Mietja Degotschin konnte sich über den Trostpreispokal freuen.

Beim Ringewerfen der Lichtpunktkinder hatte Leon Schikorra die Nase vorn und bei den Schülern/Jugend setzte sich Jolina Warmbold gegen die Konkurrenz durch. Würfelkönigin wurde im Lichtpunktbereich Leonie Gundelbacher, währenddessen errang bei den größeren Kindern Jolina Warmbold die Würde der Würfelkönigin.

