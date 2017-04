Maritimes-Sommerfest im Seniorenheim "Haus am Rosarium"

Uetersen : Haus am Rosarium |

Die Nähe zur Pinnau und zur Elbe waren Anlass für das diesjährige Motto des Sommerfestes im Johanniter Seniorenheim "Haus am Rosarium" in Uetersen.



Das maritime Sommerfest findet am 09. Juli in der Zeit von 10:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr statt.

Neben sportlichen Aktivitäten rund um das Thema "maritim" am Vormittag, geht es nachmittags mit viel Musik und Gemütlichkeit weiter.



Inzwischen wird von allen Seiten geplant und unterstützt. Trotzdem freuen wir uns weiterhin um Unterstützung und tolle Ideen.



Beispiele: Die Nähgruppe nähen Fische in unterschiedlichen Größen, die Bewohnerinnen und Bewohner stopfen diese aus und versehen sie mit dem letzten Feinschliff.



Der Wasser-Sport-Verein Uetersen hat mit Unterstützung durch Dekorationen für die Gartenanlage zugesagt.