Sonntag - Wahltag

Nur wer sich in der Gegenwart engagiert, kann die Zukunft verbessern.

Mit unserem Konzept sind wir die ökologische, soziale und demokratische Alternative zu Parteien, die von Umweltschutz und sozialer Gerechtigkeit -besonders auch von Familienfreundlichkeit- reden, ohne zu beachten, was das wirklich bedeutet!Die ÖDP will daher, als politischer Arm der ökologischen Bewegung und sozial vernachlässigter Gruppen, Bürgerinnen und Bürger aus allen Bereichen der politischen Mitte ansprechen, die sich um die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft sorgen. Dagegen sind uns die Grundhaltungen rechts- und linksradikaler Gruppierungen fremd und mit unserem Programm nicht vereinbar. Die ÖDP wendet sich entschieden gegen jegliche faschistische Tendenzen und verurteilt jede Gewalt gegen ausländische oder jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie gegen Minderheiten aufs Schärfste.Die Sicherung des Überlebens von Mensch und Natur, der Schutz der Umwelt um ihrer selbst willen und für uns Menschen, sowie gerechte Beziehungen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen müssen Vorrang vor allen privaten, wirtschaftlichen und öffentlichen Interessen haben.Unser Land braucht dazu eine ökologische und sozial orientierte Partei, die für die Bewahrung der Lebensgrundlagen eintritt und die demokratische Erneuerung vorantreibt.Wir bitten Sie daher: Treten Sie der ÖDP als aktives oder förderndes Mitglied bei und bauen Sie eine neue konsequente politische Bewegung mit uns auf. Geben Sie uns bitte bei den der Niedersachsen-Wahl Ihre Stimme! Fordern Sie unser Programm an! Werden Sie Mitglied!