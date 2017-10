Sie sind auf der Suche nach der „richtigen“ Partei?

ÖDP Niedersachsen

Vom Zwang zur ständigem Steigerung des Konsums.Vom Zwang, die Profite in absurde Höhen zu treiben.Vom Zwang, die natürlichen Ressourcen immer rascher aufzubrauchen und Rohstoffe in feste, flüssige und gasförmige Abfälle zu verwandeln.Vom Zwang, natürliche Lebensräume anzugreifen und die Artenvielfalt zurückzudrängen.Vom Zwang, notfalls auch mit militärischen Mitteln die Ressourcenzufuhr zu „sichern“.Die ÖDP ist die einzige Partei in Deutschland, die sich den Ideen der Postwachstums- und Gemeinwohlökonomie verpflichtet sieht, während alle anderen Parteien in unterschiedlicher Intensität dem gefährlichen Wachstumsdogma huldigen.Unsere geistige Freiheit verdanken wir zu einem erheblichen Teil auch dem konsequenten Verzicht auf Spenden aus den Kassen von Konzernen und Lobby-Organisationen. Auch diese ganz besondere Freiheit unterscheidet die ÖDP von allen anderen Parteien in Deutschland.