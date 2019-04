EU-ABGEORDNETER KLAUS BUCHNER IM ÖKODORF SIEBEN LINDEN

Vortrag ÖDP-EU-Abgeordneter Prof. Dr. Klaus Buchner zum Thema Mobilfunk/5G

ÖDP Uelzen

Was vor einigen Jahren nur als Gerücht die Runde machte, wird nun endlich immer ernster genommen. Die viel zu starke Mobilfunkstrahlung in unserem Land macht uns krank. Dabei handelt es sich nicht um lose Vermutungen, sondern um harte Fakten, wie EU-Abgeordneter Prof. Dr. Klaus Buchner (ÖDP) in seinem Vortrag anschaulich belegt. Herr Buchner ist kein Feind von Technik und Mobiltelefonen, aber er zeigt Wege auf, wie durch eine bessere Verteilung der Funkanlagen und geschickte technische Konzepte die Strahlung auf einen Bruchteil reduziert werden kann. Auch möchte er dem Bürger aufzeigen, was er privat ganz konkret tun kann, um selbst die Strahlung für sich zu reduzieren. Dazu gehört z.B. das Tragen von einem Headset beim Handytelefonieren.„Die rückständige Technologie und die heutige völlig überhöhte Strahlung können wir uns nicht mehr leisten. In anderen Ländern wird schon längst auf die niedrig strahlende modernere Mobilfunktechnik umgestellt.“Prof. Dr. Dr. habil. Klaus BuchnerPhysiker und Europa-Abgeordneter der ÖDPUlrich WeinerKommunikationselektroniker mit Fachrichtung FunktechnikSonntag, 14. April 2019, 15 UhrÖkodorf Sieben Linden in Beetzendorf, Ortsteil Poppau, Großer Seminarraum