Die industrielle Massentierhaltung ist eine fürchterliche Tierquälerei und Katastrophe für die Menschheit!

Der Europaabgeordnete Prof. Dr. Klaus Buchner fordert:

ÖDP Uelzen

Massentierhaltung ist eine wesentliche Brutstätte der sog. Krankenhauskeime (MRSA – Methicillin resistenter Staphylococcus aureus)!Zwischen Mensch- und Tier-MRSA Varianten kommt es zu einem vermehrten Austausch. Multiresistente Tierkeime werden in Besorgnis erregendem Ausmaß auf den Menschen übertragen und umgekehrt.Unsere Antibiotika werden zunehmend wirkungslos!Wenn diese Wunderwaffe der Medizin keine Wirkung mehr hat, ist das eine Apokalypse.Skandal in NiedersachsenInsbesondere in Niedersachsen, wo alle ein bis zwei Kilometer ein Maststall vorhanden ist, zeigt sich der katastrophale Zusammenhang zwischen Massentierzucht und den multiresistenten Keimen in den umliegenden Kliniken.Ein hochgradiger mafiöser Filz zwischen Agrarlobby und Politik hat dies seit vielen Jahren herbeigeführt. Geschehen tut nach wie vor nichts Wesentliches.Fleischatlas / Schlachtung2011 weltweit58 Milliarden Hühner1, 3 Milliarden Schweine(Tendenz seit Jahren steigend, da bei Geflügel und Schweinen der internationale Markt weiter rasant wächst, da hier die Massentierhaltung auf engem Raum besonders gut „funktioniert“.)2012 DEUTSCHLAND628 MILLIONEN HÜHNER58 MILLIONEN SCHWEINE33 MILLIONEN PUTEN25 MILLIONEN ENTEN3 MILLIONEN RINDER1 MILLIONEN SCHAFE½ MILLIONEN GÄNSETierschutz- und ArzneimittelrechtDas von der Lebensmittel- und Agrarwirtschaft durchgeführte sog. Qualitätssicherungssystem QS ist völlig ineffektiv!Es herrschen nach wie vor unerträgliche Missstände in der Tierhaltung.Mit den Haltungsbedingungen der Tiere stimmt es hinten und vorne nicht, wenn man Hühner, Puten, Schweine, Kälber, etc.. nicht ohne massivem Antibiotikaeinsatz aufziehen kann.Das Tierschutz- und Arzneimittelrecht muss dringend geändert werden!Trotz all dieser längst bekannten Problematik um die Massentierhaltung werden von den verantwortlichen Politikern dringend notwendige Maßnahmen nicht umgesetzt!1. Sofortiges Verbot von Reserve-Antibiotika in der Massentierhaltung.2. Erheblich höhere Auflagen und Kontrollen zur Reduktion des Antibiotika-Einsatzesund sonstiger Medikamente bzw. Chemikalien in der Massentierhaltung.3. Verbot der Vergabe von Medikamenten an gesunde Tiere.4. Trennung des Arzneimittelverkaufs von der tierärztlichen Behandlung.5. Schluss mit der Förderung von Großmastanlagen.6. Ökologische Agrarwirtschaft mit streng zertifizierten Produktionsabläufen.7. Artgerechte Tierhaltung auf Weiden in angemessener Zahl.8. Letztendlich Abschaffung der Massentierhaltung.Auszug ausKLAUS GRAUST’S VOR MASSENTIERFLEISCH UND ANTIBIOTIKA RESISTENTEN KEIMENCOLLAGE MICHAEL FALKE