35 Jahre ÖDP

Konsequent auf der Seite des Lebens

Rede vonbeim Festakt in Ingolstadt am 7.Mai 2017Auszug:„Immer noch läuft der Großangriff von homo sapiens industrialis im Zeichen von Turbo-Landwirtschaft und Rohstoff-Gewinnung auf die Heimaten indigener Menschen und auf die Lebensräume unserer Mitgeschöpfe. Die Artenvielfalt geht rapide verloren und die Lebensräume unserer Mitgeschöpfe – von denen wir letztlich alle auch abhängen - werden systematisch und Tag für Tag weltweit vernichtet. Es geht nicht nur um die Honigbienen; es geht mittlerweile um die gesamte Insektenfauna und in der Folge um die dramatische Verarmung in der Vogelwelt. Das fröhliche Frühlings-Kinderlied „Alle Vögel sind schon da, alle Vögel alle…“ mutiert zur postfaktischen Aussage. Wir nähern uns dem „stummen Frühling“, von dem Rahel Carson in den 60er Jahren in ihrem prophetischen Werk geschrieben hat.“Lesen Sie weiter unter