Fernab von Feierlichkeiten möchte ich mich zunächst bei jenen bedanken, die der ÖDP ihre Stimme gegeben haben. Sie haben bewiesen, dass sich nicht alle vom gefährlich-trügerischen Gedanken „Weiter so“ haben einlullen lassen, dass Zukunft mit der ÖDP mehr ist als das Festhalten an Werten, die vergänglich sind und ganz sicher keine lebenswerte Zeit für unsere Kinder und Kindeskinder bringen werden.Zu den Ergebnissen der Wahl kann man sich über den braunen Anstrich, den Deutschland nunmehr noch erkennbarer erhalten hat, furchtbar aufregen, gar ängstigen. Ich schließe mich da gerne Herrn Ströbele an, der empfohlen hat, „…nicht jeden Furz der AfD“ wochenlang zu kommentieren. Sie wird, wenn Demokraten demokratisch und transparent handeln, über kurz oder nicht ganz so kurz Geschichte sein.Diese von Menschenverachtung getriebene Partei (?) konnte erst groß werden durch eine verfehlte Politik der GroKo, deren Flüchtlingspolitik des Jahres 2015 ich zu den wenigen positiven Entscheidungen zähle … zunichte gemacht durch eine herzlose Politik, die den Rattenfängern nicht zu großen Spielraum zugestehen wollte … Ziel verfehlt! Deutschland weiter als hilfsbereites und offenes Land für Flüchtlinge hätte den Anti-Demokraten eher das Wasser abgegraben.Schwarz-gelb-grün. Als ehemaliger Grüner bekomme ich alleine bei dem Gedanken Schüttelfrost. Aber das Trio, das genau genommen ein Quartett mit Gegenspielern bekannter Machart ist, wird die unselige Verbindung zwischen den Schwarzen und den Roten ablösen, was irgendwie auch ein Erfolg der Wahl ist. Erfreulich auch der Gedanke, dass die Übermutter nach höchstens zwei Jahren abtreten wird. Erfreulich? Mal sehen, wer dann kommt.151 Wählerinnen und Wähler haben der ÖDP hier ihre Stimme gegeben. Dies in der Gewissheit, dass sie den Einzug in den Bundestag zurzeit nicht schaffen kann, aber auch in der Gewissheit, dass die Stimme für diese Partei dennoch keine verlorene ist.Dafür noch mal unser Dank … und die Bitte, darüber nachzudenken, ob Sie nicht mehr dafür tun können, die ÖDP auf dem Weg in die Parlamente zu begleiten, sie durch Ihre Mitgliedschaft aktiv zu unterstützen.In diesem Sinne würde ich mich freuen, von Ihnen zu hören.Die Kontaktaufnahme ist übermöglich, einfacher geht es per Telefon (0581-99066).Michael FalkeSprecher der ÖDP-Kreisgruppe UelzenPSDen Wahlkampfmodus können und wollen wir noch nicht ausschalten: Am 15. Oktober findet die Wahl zum Niedersächsischen Landtag statt … wäre toll, wenn Sie auf die 151 noch ein paar Stimmen drauflegen könnten!MF