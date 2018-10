15 Antworten von: Agnes Becker, ÖDP

Die Spitzenkandidatin vervollständigt unsere 15 Sätze zur bayerischen Landtagswahl.

ist für mich das Aufstehen gegen rechtspopulistische Schreihälse, deren „Donald-Trump-Plan für Bayern“ nicht Wirklichkeit werden darf.Anstoß, in großen Zeiträumen zu denken: Gerade erleben wir das größte Artensterben seit den Dinosauriern!ich fröhlich, offen und großzügig bin – und idealistisch bis in die Zehenspitzen.frag ich erstmal, ob das Gras ökologisch angebaut wurde.verbinden uns hoffentlich auch in Zukunft mit vielen freundlichen Nachbarn.möcht ich nicht werden, Landwirtschaftsministerin, das wär's, damit bäuerlich arbeitende Familienbetriebe endlich eine gescheite Unterstützung bekommen.immer voller lieber und kluger Menschen, die gerne ein Bier „Beim Lanz“ trinken und die mich vor lauter Wahlkampf schon lange nicht mehr gesehen haben. Nach der Wahl bin ich auch wieder dabei!zeigt, dass Sexismus immer noch ein großes Problem ist. Sehr traurig.darf auch im Wahlkampf nicht missbraucht werden, eine christliche und humanistische Überzeugung muss sich im Handeln zeigen – Alibikreuze braucht niemand.dass sich nicht nur Spinner, sondern auch kluge Leute aus der ganzen Welt austauschen und vernetzen können.Mut zum Hinterfragen und zum Widerspruch haben! Die Uni ist ein guter Ort, um diskutieren und streiten zu lernen.wird sich daran entscheiden, ob wir endlich Politiker ins Amt wählen, die sich ernsthaft mit den wirklich wichtigen Überlebensfragen beschäftigen: Erhalt der Lebensgrundlagen, Klimaüberhitzung, Flächenfraß, gerechter Welthandel, Waffenexportstopp, …weiter in astronomische Höhen steigen, weil die große Politik unwillig und unfähig ist, das Gemeinwohl vor Profitgier zu schützen.ein gutes Zeichen: Unsere Demokratie lebt noch!feiere ich am Wahlabend eine größere Artenvielfalt im Landtag – nämlich durch den Einzug der ÖDP!