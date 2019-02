Hier findest du viele WhatsApp Status Sprüche in verschiedenen Kategorien und Themen.Aber auch normale Status Sprüche für deinen privaten Gebrauch oder zum versenden.Die WhatsApp Status Sprüche kannst du direkt kopieren und in deinen Status einfügen damit deine Freunde direkt deine neuen WhatsApp Statuse ansehen können.Die Seite ist dafür gemacht, dass du so schnell und einfach wie möglich deinen WhatsApp Status Spruch finden und benutzen kannst.Wähle unten einfach eine Kategorie und dann kann es losgehen mit deinem Status Spruch :)