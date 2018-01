Habe alles verloren (MB setzt sich ein)

Was kam am Termin heraus?= Kurze Erklärung =Karsten hat Stunden bei der Stadt Troisdorf (Wohnungsamt) gesessen um sein Anliegen vorzubringen. Man hörte Ihn an aber teilte Ihm direkt mit da "NUR" das Don Bosco Haus in Siegburg in Frage käme, weil man in Troisdorf keine Unterkunft hätte. Und eine sofortige Meldeadresse / Personalausweis wie man Ihm versprochen hat, hat er nicht erhalten. Auch das Ordnungsamt was vorher ganz anders zu Ihm war ist seit dem Termin auch voll komisch geworden wie mir Karsten erzählt hat. Auch wärend dem Gespräch bei der Stadt liesse man Ihn einfach sitzten und die Herren haben über andere Fälle gesprochen so Karsten.Was man vermuten kann das man seitens der Stadt wegen meinem Interview versuchen wollte einfach negative Meiungen vom Tisch zu räumen. Aber einige finden das voll dads Gegenteil passiert ist.Wir haben die Tage mit einem Fachberater des Don-Bosco-Hauses fast eine Stunde telefoniert und so einiges erfahren und klar gestellt.Siehe Links für mehr Infos => http://caritas.erzbistum-koeln.de/rheinsieg-skm/fa... Wie uns Karsten in weiteren Gesprächen mitgeteilt hat, sagte Ihm das Ordnungsamt,dass sie ihn räumen würden.Jetzt hat er eine letzte Frist bis zum Samstag,den 28.10.2017 seinen bisherigen Platz zu räumen,denn sonst wird zwangsgeräumt. Und dann würden Sie alles weg schmeissen von Ihm ohne Rücksicht auf Verluste.Es ist sehr dringend.Wir suchen eine Stellfläche wo Karsten sein Zelt aufstellen kann oder einen Platz in einer Gartenhütte / Wohnwagen.Bitte helft uns dabei eine vorübergehende Bleibe für Karsten und sein kleines Hab und Gut zu finden.Habe alles verlorenDurch Trennung zur Obdachlosigkeit. Ich hatte eine eine Frau, eine Wohnung und meinen tollen Job als Elektriker und dies habe ich durch die Trennung alles verloren.Es ging so schnell erst die Frau weg dann die Wohnung und auf einmal meinen Job. Und wie ist es so im Staate Deutschland ?? Ohne Job keine Wohnung und Wohnung keinen Job. Um eine finanzielle Unterstützung von dem Arbeitsamt oder dem Jobcenter zu erhalten bennötige ich eine Meldeadresse und die bekommt man nicht mal gerade so an der Ecke.Unser Reporter Markus Böhm hat sich sehr oft und lange mit dem Karsten unterhalten um seine Hintergründe sowie seine Geschichte zu erfahren. Es waren schon echt traurige und harte Themen dabei aber der Karsten will nicht aufgeben.Markus und Karsten führten auch ein Interview: Lest und erfahrt mehr !Markus: Warum bist Du Obdachlos?Karsten: Durch die Trennung habe ich alles verlorenMarkus: Wo schläfst Du den zZ?Karsten: Im Zelt was die Polizei und das Ordnungsamt stört. Zwangsräumung wurde angedrohtMarkus: Bekommst Du den keine Leistungen ? Hilfe vom Wohnungsamt ?Karsten: Leistung erst gegen Meldeadresse. Wohnungsamt Wohnung wenn eine frei wäre aber dies ist wieder mal schlecht.Markus: Helfen Dir Bürger?Karsten: Viel mit allem möglichen, Decken, Essen, trinken, warme Kleidung etc. Dafür Danke ich Euch recht herzlichst.Markus: Wirst Du als Penner (Alkoholiker) beschimpft?Karsten: Geh Arbeiten nicht betteln. Habe auch Penner gehört sowie Asioziale Aussagen an den Kopf geworfen bekommen. Muss sowas sein?Ohen Wohnsitz also einer Meldeadresse hat man keine Chancen auf eine Arbeit, und Ohne Arbeit weil man kein Geld verdienen kann erhält man eine Wohnung. Dies ist natürlich sehr schwer alles unter einen Hut zu bekommen.Markus: Hast Du einen Job gelernt?Karsten: Ja Elektriker (Techniker), spezalisiert auf Brandmeldeanlagen, Gefahrenmeldeanlagen sowie Einbruchmeldeanlagen.Markus: Willst Du von der Strasse (Obdachlosigkeit)?Karsten: Am liebsten sofort, eine Wohnung rettet mich. Will wieder mein normales Leben haben.Markus: Wie ist das Leben auf der Strasse?Karsten: Der Zusamenhalt ist gut aber ein normales Leben mit Arbeit ist viel besser.An meinem Schlafplatz wird man sogar mit Steinen beworfe.Leute lasst doch einfach den Scheiss. Was habt Ihr davon? Keine Hobbys?Markus: Kannst Du in eine Hilfeeinrichtung Duschen und Deine Wäsche waschen?Karsten: Ja das geht aber schlafen kann man dort leider nicht. Essen gegen einen Obulus.„In Troisdorf wird aber generell zu wenig angeboten“.Markus: Wie verdienst Du Deinen Lebensunterhalt?Karsten: Durch das betteln, ist mir aber unangenehm. Bin immer 07:00 Uhr bis 21:00 Uhr unterwegs.Liebe Leute helft doch mit, es reicht auch schon wenn Ihr einen alten Wohnwagen oder eine Gartenhütte über die vielleicht auch kalten Wintertage haben würdet. Karsten will ja nicht als König leben er möchte überleben. Also wer hat was oder weiss was ?Ihr könnt Euch auch an Markus Böhm unter Mobil. 0163/6573482 oder per eMail: info@markusboehm.net wenden, er wird das weiter leiten und dann ggf, mit Euch Kontakt aufnehmen.Es kann ja echt nicht sein das vielen Personen geholfen wird und die Gelder in den Popo geschoben bekommen und einer der es will und alles dafür geben möchte noch nicht mal eine Chance bekommt sich über eine Karitative Einrichtung dort zu melden um seine weiteren Weg gehen zu können. Es muss leider in Deutschland wohl so sein das man eine Meldeadresse hat um sich bei dem Arbeitsamt oder Jobcenter Arbeitslos zu melden oder seine Gelder die angebliche jedem in Deutschland zu stehen zu beantragen.Liebe Geschätfleute habt doch ein Herz und wenn es nur ein Platz in Eurem Firmengelände ist wo Karsten sein Zelt unter stellen kann. Natürlich wäre eine Gartenhütte oder ein Wohnungwagen über Winter das beste.Hier geht es zur Foto Galerie =>> http://markusboehm.net/galerie/gallery/68-habe-all... (Fotos Team Markus Böhm)Bedanke mich auch an mein Team die Tatkräftig mit anpacken :)