Die neue Staffel "Mord mit Aussicht"

Etwas befremdlich klingt das schon, denn dann ist es doch nicht mehr das was die Fangemeinde gewöhnt ist.Wo kein Bär, da auch keine Muschi?Diese Frage stellten sich die Fans zunächst, doch schnell war klar, Petra Kleinert, alias Heike, auch Muschi genannt, ist immer noch Einwohnerin von Hengasch.Nur ihr Bär, der ist nicht mehr dabei.Caroline Peters und Maike Droste haben ihren Platz in der Wache ebenfalls geräumt. Dafür kommen nun Katharina Wackernagel und Eva B. Die mit viel Elan an ihre Rollen rangehen.Zur Zeit wird an diversen Orten gedreht, um das Hengasch Feeling aufkommen zu lassen. Einer der Drehorte ist Olpe, ein kleines romantisches Dörfchen bei Kürten.Die Polizeiwache ist in Bornheim- Hemmerich geblieben. Gedreht wurde auch in Fliesteden, bei Bergheim. Ein bunter Mix an Drehorten erwartet das Publikum.Noch 7 Tage sind übrig, von den 52 angesetzten Drehtagen, dann sollten die 6 Folgen der Staffel 4 im Kasten sein. Folge 3 wurde schon als abgedreht verabschiedet.Und eins ist sicher, in der Folge wird es dem "Feuerwehrmann Arthur Brandt" richtig heißOb bei Lydia immer noch 13,80 berechnet werden? Nun ja, sie weiß zumindest ihr Running Gag gefällt den Fans. Lydia, die von Julia Schmitt gespielt wird, bekommt einen anderen Aubach in der neuen Staffel. Nach Liedberg und Neunkirchen Seelscheid, ist nun Olpe der Standort der Gaststätte.Frau Runkelbach findet ihren neuen Laden in Fliesteden wieder. Und das ganz ohne Versicherungsbetrug.Dr. Bechermann und auch der Gärtner Schönfelder sind mit dabei. Vertraute Hengascher Bürger!Neu im Dorf ist Kai Schumann, bei dem die Gummistiefel irgendwie wie Siebenmeilemstiefel wirken. Er "feierte" genau wie Petra Kleinert am Set Geburtstag.Eine Besonderheit gibt es auch. Pfarrer Lepetit ist nicht mehr da, aber er spielte ja sowieso nur in einer einzigen Folge mit. Statt seiner hütet nun Blasius Puttermann seine Schafe. Niemand anders als der Drehbuchautor der 4.Staffel, Johannes Rotter hat diese Rolle übernommen.In den 7 Fanclubs zur Serie, die es auf Facebook gibt, scheiden sich die Geister. Die einen sind sehr gespannt auf die neuen Folgen, die anderen verweigern beleidigt ihre Bereitschaft die Serie noch anzusehen, ohne ihre geliebten Hauptdarsteller.Dabei dürfte es schon turbulent werden, hat doch der neue Polizist Heino Fuss, gespielt von Sebastian Schwarz, auch einen Sohn. Er spielt neben seiner Dorfpolizisten Rolle, auch die, des alleinerziehenden Vaters. Ein sehr umgänglicher Schauspieler, der den Kontakt zu den Fans nicht scheut.Alles in allem ist die Crew bester Laune. Es wird viel gelacht am Set.Und ob nun altes oder neues Hengasch, man darf gespannt sein auf die bereits 2015 versprochene Weiterentwicklung der Serie, die wahrscheinlich im Frühjahr 2022 ins Fernsehen kommt.