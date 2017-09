Anzeige

Mach dein Hobby zum Beruf

„Mache dein Hobby zum Beruf und du musst nie wieder arbeiten.“



Auch wenn es nicht immer ganz so einfach ist, es ist was Wahres dran. Geld ist notwendig, aber es bringt dir nicht viel, wenn du kaum Zeit hast oder unzufrieden bist. Nicht Geld ist das wahre Luxusgut, sondern Zeit.



Zeit ist begrenzt. Jeder hat 24 Stunden pro Tag und 30000 Tage in seinem Leben (Durchschnittliche Lebensdauer eines Menschen in Tagen). Das war es dann aber. Wenn deine Zeit um ist, ist es vorbei.



Jedoch verhalten wir uns genau andersherum. Wir tauschen unsere kostbare Zeit für Geld. Als hätten wir genug Zeit zur Verfügung.



Nütze deine Zeit, um etwas zu machen, dass dich erfüllt – und VERDIENE damit deine Brötchen.



Was das sein kann? Dass musst du selbst herausfinden.

Es wird dein Leben verändern.

Gefällt mir