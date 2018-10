Frank Schmidt - Eine Gitarrenperformance mit Filmprojektion

Tostedt : Bühne Bunter Vorhang |

Die Gitarre als Orchester!

Tauchen Sie mit mir ein in meine musikalische Klanggitarrenwelt.

Meine Kompositionen sind geprägt vom orchestralen Spiel.

Dieses erzeugt eine „Weite“ die sich in Jazz oder Filmkompositionen wiederfinden läßt. Durch die kompositorische Reduktion auf ein Instrument lässt es dem Zuhörer Platz in seinem Kopf für weitere Klang— oder Instrumentenstimmen. Soundcollagen, z.B. aufgenommen während eines realen Sturmes, schaffen Übergänge zwischen den Stücken. Als Fremdkompositionen bediene ich mich an Künstlern wie Pat Metheny, John Mclaughlin, Baden Powell oder Paul McCartney.

Visuell wird die Musik untermalt mit atmosphärischen Videoarbeiten von Benedikt Schich.