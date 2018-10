Vortrag über Mut und Vertrauen - aus buddhistischer Sicht

Thierhaupten : Raum der Möglichkeiten |

Ein Vortrag am 26.10.18 um 19.00 Uhr betrachtet besonders die menschlichen Tugenden Mut und Vertrauen und beleuchtet diese aus der Sicht der buddhistischen Philosophie.

Alles, was wir im Leben tun, dient dem grundsätzlichen Ziel, ein glückliches Leben zu führen. Aber dazu müssen wir manchmal die gewohnten Bahnen verlassen und neue Wege gehen. Das aber kostet Mut. Wie finde ich diesen Mut? Ist Mut gleich Abwesenheit von Angst? Bin ich überhaupt in der Lage dazu mein Leben zu verändern?

Bei diesem Vortrag betrachten die Referenten, Yoshiharu Matsuno und Claudia Drachsler-Praßler, grundlegende Fragen aus der Sicht der lebenspraktischen buddhistischen Weisheit.

Yoshiharu Matsuno - In Tokio geboren, führte ihn die Liebe zur deutschen Sprache 1967 nach Deutschland, wo er nun schon seit vielen Jahren mit seiner Familie in Frankfurt lebt. Er ist bereits über 50 Jahre Mitglied der Soka-Gakkai, einer buddhistischen Laienbewegung, und setzt sich seitdem mit großer Leidenschaft für den Frieden und das Glück der Menschen ein.

Claudia Drachsler-Praßler - lebt und arbeitet in Thierhaupten. Den Buddhismus übt sie seit fast 30 Jahren aus und schätzt insbesondere, dass bei der religiösen Praxis nicht nur Theorie vermittelt wird, sondern ein lebenslanges Übungsfeld zur Selbsterziehung dazugehört.

Veranstaltet wird der Vortrag von der Buddhistischen Laienbewegung Soka Gakkai International - Deutschland (SGI-D). Mit über 7.500 Mitgliedern ist sie eine der großen buddhistischen Glaubensgemeinschaften in Deutschland. Sie ist Teil der Soka Gakkai International (SGI). Die Philosophie der SGI basiert auf den Lehren des japanischen buddhistischen Reformers Nichiren Daishonin (1222-1282).

Die SGI bezeichnet sich als "Gesellschaft für Frieden, Kultur und Erziehung". Auf dieser Grundlage bemühen sich die Mitglieder der SGI darum, kulturellen und interreligiösen Austausch zu fördern und das humanitäre Gedankengut des Buddhismus zu vermitteln. Die Friedensaktivitäten der SGI beinhalten u.a. die aktive Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, z.B. die Unterstützung von UNO-Flüchtlingshilfeaktionen, humanitären Einsätzen sowie Anti-Kriegs- und Anti-Nuklearwaffen-Ausstellungen.



Ort: Raum der Möglichkeiten, Benedikt-Gaugenrieder-Str. 21, 8677 Thierhaupten

Ansprechpartner für Rückfragen: Claudia Drachsler-Praßler, Tel: 0171/11 63 64 7

Die Veranstaltung findet im Rahmen einer Vortragsreihe statt. Weitere Termine sind:



Do. 25.10.18, 19.30 Uhr, Kultur-Café Neruda, Augsburg.

Thema: Meine Veränderung verändert die Welt?



Sa. 27.10.18, 16.00 Uhr, Zentrum Soziale Stadt, Pestalozzistr. 1, 86399 Bobingen

Thema: Glück