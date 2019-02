Freistaat fördert Projekt in Kindertagesstätte

Noch mehr Spiel und Spaß haben künftig die Kinder der Kindertagesstätte St. Peter und Paul in Thierhaupten, da seit kurzem ein Bälle-Bad im Atrium des Neubaus der magische Anziehungspunkt schlechthin ist. Diese Anschaffung war möglich, da die Einrichtung im Norden der Klosterkirche in ein staatliches Förderprogramm aufgenommen wurde. Der Freistaat Bayern und das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration fördern nämlich die Anschaffung spezieller Spielgeräte und Projekte für Kindertagesstätten, wenn dort auch Flüchtlings- und Asylbewerberkinder betreut werden. Und dies ist bei der Kita der Fall.In der Krippe, in Kombigruppen und im Kindergarten werden laut der Leiterin Sieglinde Weidenauer derzeit insgesamt 157 Kinder, darunter neun Flüchtlings- bzw. Asylbewerberkinder aus den westafrikanischen Staaten Nigeria und Sierra Leone und aus Syrien betreut. (bra)