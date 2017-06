Thierhaupten : Klostermühlenmuseum |

Donnerstag, 6.7. von 18-20 Uhr

Blütenwanderung - rund um das Klostermühlenmuseum

Wir entdecken eine kaum mehr bekannte Dimension alten Heilwissens wieder neu. Viele uns bekannten Blüten von Wild- und Gartenpflanzen sehen nicht nur gut aus, man kann sie auch essen, am besten wild aus der Natur und aus dem eigenen Bio-Garten. Bei einer Wanderung werden die Blüten näher betrachtet und ihre Wirkung und Einsatzmöglichkeit in der sommerlichen Küche erklärt. Mit viele Tipps zum Genießen, Anregen, Dekorieren und Verspeisen!

Leitung: Sophie Bösel, Thierhaupten

Seit etwa 13 Jahren beschäftigt sich Sophie Bösel intensiv mit Kräutern, ganz speziell mit den Kräutern, die in Wald und Flur zu finden sind, den Wildkräutern. Seit Oktober 2010 ist sie zertifizierte Kräuterpädagogin und seit Juli 2011 außerdem zertifizierte Volksheilkundlerin.



Gebühr: € 14,50 ab 6-15 Teilnehmer

Anmeldung nötig bis 3. Juli bei Tel. 08271-5349

oder info@klostermuehlenmuseum.de



Klostermühlenmuseum Thierhaupten

Franzengasse 21

86672 Thierhaupten

www.klostermuehlenmuseum.de