Muntermonika - live in der Mühle

Samstag, 25.5., 20.00 Uhr, Einlass ab 19 UhrKonzert mit Julian Schuster, Moritz Ludl und Nicolas Uhl

Servus, mir san Muntermonika!“

Thierhaupten bei Augsburg - ein kleines Stück Bayern inmitten vom Schwabenland. Vondort kommen Mo und Ju, mit denen die Band 2013 ihren Anfang fand. Geprägt von ihrerHeimat, handeln die Lieder vom Alltag der Jungs und ihren Erlebnissen, von Kummer undAbenteuer - sozusagen von den wichtigen Dingen im Leben. Seit April 2017 istMuntermonika ein Trio: gemeinsam mit Nici, am Kontrabass und der Trompete, touren siedurch Bayern. Die Buam sind so wie sie sind! Sie hecheln keinen Trends hinterher undsind authentisch bis in die nackten Wadeln.Das kommt an, aber sie treffen nicht nur den Nerv der twentytsomethings, die Jungs kannman auf jeder Bühne platzieren und sie funktionieren auf „1-2-3“.In diesem Sinne: Habe die Ehre!unter: www.muntermonika.comoder in der Mühle zu den Öffnungszeiten.Karte: € 15,-Klostermühlenmuseum Thierhauptengemeinnützige GmbHFranzengasse 2186672 ThierhauptenTel. 0 82 71-53 49 (Anmeldung + Info)Tel. 0 82 71-17 69 (Mühle)info@klostermuehlenmuseum.dewww.klostermuehlenmuseum.de1. Mai bis 13. OktoberDienstag, Donnerstag 9-12 UhrMittwoch, Freitag, Sonn- und Feiertage 14-17 UhrEintritt: € 2,50Führungen jederzeit nach Vereinbarung