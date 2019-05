Mit der Müllerin höchstpersönlich - Märchenhafte Mühle

Thierhaupten : Klostermühlenmuseum |

Mit Märchen durch die Mühle – für Familien

An diesem Sonntagnachmittag führt die Müllerin in ihrem historischen Gewand höchstpersönlich durch die alte Mühle. Sie erzählt Märchen und Geschichten und lässt an den Handmühlen und Flockenquetschen das eigene Getreidemüsli herstellen.

Führung 1 beginnt um 14 Uhr/ Führung 2 beginnt um 15.30 Uhr.

Gebühr inkl. Eintritt: € 5,00 pro Person, (Anmeldung erwünscht)



Bitte beachten Sie die Brückensperrung zwischen Meitingen und Thierhaupten. Genaueres entnehmen Sie der Tagespresse!



Klostermühlenmuseum Thierhaupten

gemeinnützige GmbH

Franzengasse 21

86672 Thierhaupten

Tel. 0 82 71-53 49 (Anmeldung + Info)

Tel. 0 82 71-17 69 (Mühle)

info@klostermuehlenmuseum.de

www.klostermuehlenmuseum.de



Öffnungszeiten:

1. Mai bis 13. Oktober

Dienstag, Donnerstag 9-12 Uhr

Mittwoch, Freitag, Sonn- und Feiertage 14-17 Uhr

Führungen jederzeit nach Vereinbarung