„Krippen unterm Weihnachtsbaum“ - Krippenausstellung 2018 des Freundeskreises Kloster Thierhaupten

Wie in den vergangenen Jahren stellt der Freundeskreis Kloster Thierhaupten auch heuer Weihnachtskrippen im Refektorium des Klosters aus. Gezeigt wird unter dem Motto „Krippen unterm Weihnachtsbaum“ eine Auswahl verschiedener Hauskrippen.

Alle Jahre wieder trifft sich im Herbst der inzwischen schon recht routinierte Arbeitskreis „Krippen des Freundeskreises Kloster Thierhaupten“ mit seinen engagierten ehrenamtlichen Helfer, um sich mit viel Einsatz dem Aufbau einer Krippenausstellung zu widmen. Unter dem Titel „Krippen unterm Weihnachtsbaum“ zeigt der Freundeskreis unter anderem Krippen aus der Sammlung Reiter, die ursprünglich als Hauskrippe ihren Platz unter dem häuslichen Weihnachtsbaum hatten. Die Ausstellung betont vor allem die Verschiedenartigkeit dieser Weihnachtskrippen. Gezeigt werden neben klassischen Krippenfiguren aus Gröden/Südtirol auch handgeschnitzte Figuren und Krippen mit Figuren aus Steinzeug und Porzellan. Zwei „Schneekrippen“ stellen das christgeburtliche Geschehen in heimisch winterlicher Umgebung dar. Auch eine Krippe von einer Krippenkünstlerin aus Oberbaar, ein Neuzugang zur Krippensammlung des Freundeskreises, wird gezeigt.

Zum letzten Mal werden heuer die große neapolitanische Krippe und die beiden historischen Landschaftskrippen aus Böhmen im Refektorium zu sehen sein. Auch die Nördlinger Weihnachtskrippe, eine Leihgabe der Sternschwestern aus Nördlingen, wird letztmalig ausgestellt.



Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten des Engerlmarktes am ersten und zweiten Adventswochenende (01./02. und 08./09. Dezember) besucht werden.

Öffnungszeiten:

Während des Engerlmarktes am 1. und 2. Advent 2018

Samstag, 1. + 8. Dezember von 15-19 Uhr

Sonntag, 2. + 9. Dezember von 12-19 Uhr

Auf Wunsch können Gruppen einen Termin zur Besichtigung auch außerhalb des Engerlmarktes bis zum 6. Januar 2019 (Hl. Drei König) vereinbaren.

Kontakt: 08271-3418 oder unter www.kloster-thierhaupten.de