Klosterführung im Kloster Thierhaupten

Thierhaupten : Kath. Kirche St. Peter und Paul |

Seit dem 8. Jahrhundert überragt das ehemalige Benediktinerkloster die Dächer Thierhauptens. Was passierte über die Jahrhunderte an diesem geschichtsträchtigen Ort? Was verbirgt sich hinter den schmuckvoll restaurierten Fassaden der Konvent- und Ökonomiegebäude, sowie der dreischiffigen Pfeilerbasilika?



Am Samstag, 28.Mai 2022 nehmen wir Dich in einer spannenden und kurzweiligen Führung hinter die Kulissen der ehemaligen Abtei mit, welche mit einem gemeinsamen Mittagessen ihren Abschluss findet.

Treffpunkt ist um 10.20 Uhr vor der Kirche St. Peter und Paul.



Alle wichtigen Informationen findest Du im angehängten Plakat.

Gäste herzlich willkommen. Wir freuen uns auf Euch!