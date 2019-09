Erntedankfest im Klostermühlenmuseum - Pflanzentauschbörse, Kunstausstellung und Vortrag

Thierhaupten : Klostermühlenmuseum |

Erntedankfest im Klostermühlenmuseum

Im Mittelpunkt des diesjährigen Erntedanktages im Klostermühlenmuseum steht Sylvia Schaabs Vortrag "Es geht auch ohne Plastik". Sie stellt vor wie sie und ihre Familie innerhalb von 30 Tagen die Weichen für ein nachhaltigeres Leben hat stellen können. Ihre Erkenntnisse und Ratschläge hat sie in ihrem neuen Buch zusammen gefaßt. Die Sonderausstellung" Können wir bald einpacken?" stellt plastikfreie Verpackungsvielfalt unserer Vorfahren vor: vom Leinensack bis zum emaillierten Henkelmann. Gegenüber gestellt sind die globalen Probleme durch Plastikmüll, angefangen mit dem, was am Mühlenrechen landet und jeden Tag herausgefischt werden muss. Auch bei der Kunstausstellung "Zwei Wege - Bilder und Plastiken" zeigt Adi Bruckbauer eine Vielzahl an Bildern und Collagen, die seinen besorgten Blick auf die Umweltverschmutzung widerspiegeln. Vor der Mühle können bei der Pflanzentauschbörse Blumen und Sträucher, Ableger und Saatgut mit anderen Besuchern getauscht werden. Für die Kinder hat der Mühlenmärchenstadel geöffnet, es kann gesundes Müsli selbst gemacht oder das Handwerk des Papiermachers ausprobiert werden.

14-15.30 Uhr: Führung durch Mühle und Sonderausstellung

im Rahmen der Augsburger Wassertage 3,50 Euro

Kinderaktion 4,00 Euro

Vortrag 6,50 Euro.



Klostermühlenmuseum Thierhaupten

www.klostermuehlenmuseum.de

Tel. 08271-5349 (Info und Anmeldung)

Tel. 08271-1769 (Mühle)