Deutscher Mühlentag im Klostermühlenmuseum

Thierhaupten : Klostermühlenmuseum |

Das Klostermühlenmuseum mit seinen vier Mühlenmodellen feiert 20. Geburtstag und erhält heuer eine fünfte Station: Das Wasserhaus des Klosters zieht in Form eines anschaulichen Modelles ins Museum ein. Fast 400 Jahre hatte das Wasserhaus mit wasserkraftbetriebenen Pumpen die Klosterbewohner mit Trink- und Brauchwasser versorgt. Dazu gibt es in einer Sonderausstellung "Mit allen Wassern gewaschen ..." viel Wissenswertes zur Wasserversorgung und -nutzung früher und heute. Stündlich finden im Museum Führungen statt. Wie hölzerne Wasserleitungen, sog. Deicheln, angefertigt wurden, kann auf der Mühlenwiese erlebt werden. Mit viel Kraftaufwand höhlen lange eiserne Bohrer die Baumstämme aus. Vor dem Museum wird eine historische Druckmaschine vorgeführt. Der Druckermeister Ludwig Sattich erklärt die Besonderheiten der über hundert Jahre alten Handtiegeldruckmaschine und unter seiner Regie wird gearbeitet. Daneben gibt es spannende Kinderaktionen: Brot am Backhaus backen, Getreide schroten an Handmühlen, Papier schöpfen aus der Bütte, Märchen im Mühlenmärchenstadel, ein Papierwerkstatt für kleine Künstler u.v.m. Ein Mühlenmarkt, Musik, Volkstanz und Bewirtung durch den Heimat- und Trachtenverein Thierhaupten auf der Mühlenwiese gehören auch zum Mühlenfest dazu.



Wichtiger Hinweis: direkt an der Mühle kann nicht geparkt werden. Die Parkplätze am Kloster, Zufahrt über Augsburger Strasse 22 und am Festplatz, Baarer Straße, stehen den Museumsbesuchern zur Verfügung.



Vom Klosterparkplatz aus führt der Mühlenweg, ein 15-minütiger Spazierweg, an den Standorten der ehemaligen Mühlen vorbei zum Museum. Was einst klösterliche Sägemühle war, ist heute Sägewerk und Holzhandel Thierhaupten, Mühlweg 2. Die Betreiber Familie Blasel lädt ebenfalls ein zum Tag der offenen Tür und bietet viel Sehenswertes rund um das Thema Holz.



Klostermühlenmuseum Thierhaupten gemGmbH

Franzengasse 21

86672 Thierhaupten

Tel. 08271-5349 (Info + Anmeldung)

Tel. 08271-1769 (Mühlenbüro)

info@klostermuehlenmuseum.de

www.klostermuehlenmuseum.de

Öffnungszeit am Mühlentag:

11-17 Uhr

Eintritt: 2,50 Euro/ 5,- Euro inkl. Aktionen