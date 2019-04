Kokedama: Zimmerpflanzen plastikfrei und dekorativ in Szene gesetzt

Thierhaupten : Klostermühlenmuseum |

Kokedama – dieser Kurs zeigt japanische Pflanzenkunst aus Mooskugeln.

Kokedama ist ein faustgroßer Mooskugel mit einem Kern aus Blumenerde aus dem eine hübsche Zimmerpflanze wächst, ganz ohne Topf, beliebt als Tisch- oder Fensterschmuck. Die Kursteilnehmer fertigen selbst mehrere Kokedamas an und lernen Möglichkeiten kennen, wie sie ihre Lieblingspflanzen dadurch raffiniert in Szene setzen können.

Mit Christina Eiden, Augsburg, und Heidi Kommer, Thierhaupten, Do-it-yourself-Begeisterte

Gebühr inkl. Eintritt und Material: € 10,50



Bitte beachten Sie die Brückensperrung zwischen Meitingen und Thierhaupten bis voraussichtlich 18. Mai 2019!



Klostermühlenmuseum Thierhaupten

gemeinnützige GmbH

Franzengasse 21

86672 Thierhaupten

Tel. 0 82 71-53 49 (Anmeldung + Info)

Tel. 0 82 71-17 69 (Mühle)

info@klostermuehlenmuseum.de

www.klostermuehlenmuseum.de



Öffnungszeiten:

1. Mai bis 13. Oktober

Dienstag, Donnerstag 9-12 Uhr

Mittwoch, Freitag, Sonn- und Feiertage 14-17 Uhr

Führungen jederzeit nach Vereinbarung

(Bei Kursen Anmeldung nötig bis 7 Tage vor Kursbeginn)

Ausführliche Informationen in der Tagespresse