Schnell ist so ein Bienenhotel gebaut ein paar Holzscheite mit Löcher, Schilfrohr und etwas Holzwolle und wir helfen unseren Wildbienen und auch anderen kleinen Insekten zu überleben.Man braucht keine Umweltaktivisten die sich gern im Fernsehen zeigen und reden wie schlimm es ist, jeder kann seinen Beitrag leisten.Und eins noch, wer etwas was will macht es auch !!Schönen Sonntag noch 26.07.2020