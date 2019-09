Heiß empfohlen und "Ende im Gelände"

Das war eine Begegnung der besonderen Art. Der Gondelteich, ein himmlisches Paradies für Träumer und Hobbyangler. Wer Lust verspürt, kann als Liebhabern von geräucherten Forellen im urigen Bootshaus am Teich einkehren. Ein Lob an die Thaler Stadtväter besonders für den nagelneuen Kinderspielplatz.Trotz Sanierung durch Entschlammung im Jahr 2018 ist das scheinbar ein ungeliebtes Objekt geblieben. Das Ziel ist ohne Wegweiser in der Stadt und den Wanderwegen im Stecklernberger Wald nur durch Insider zu erwandern. Der Anblick vor Ort ist traurig. Die Wiederherstellung der ökologischen Wertigkeit, so der Titel des Vorhabens, entzieht sich angesichts der rohen Betongewalt der Dammkrone jeglichem Verständnis. Wer sich trotzdem auf den Weg macht, wird durch einen ohne Schwierigkeitsgrad zu laufenden Forstweg belohnt.Ende im Gelände, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann kam der Frust. Die wunderbare Laubfärbung, die himmlische Ruhe, alles war plötzlich dahin. Warum? Weil der Wanderweg ab der Weggabelung zur Gaststätte Rübchen und dem Ort Wienrode ohne Vorwarnung endete. Der Zaun des Privatgelände voraus ließ keine Alternative zu. Die alte Brücke über den Schleifenbach war nicht mehr vorhanden. Stattdessen lag eine schmale Holzplanke quer über dem Bach. Der ursprüngliche Weg auf der gegenüber liegenden Seite des Baches zeigte sich als nicht begehbar. Ende im Gelände und Umkehr in Richtung Gondelteich.