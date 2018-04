Mit Gott die Welt verändern: Beten mit Vollmacht und Leidenschaft

Was jeder schmerzlich erfährt, aber niemand laut aussprechen möchte: Es gibt Gebete, die funktionieren, und Gebete, die nicht funktionieren. Und es gibt einen Grund, warum das so ist. Ich will Sie nicht überzeugen zu beten. Ich kann Ihnen aber helfen, tiefer zu verstehen, was beten bedeutet, und ich kann Ihnen genug Anwendungsbeispiele vor Augen malen, dass sie ein Gefühl dafür bekommen, wie die Dinge funktionieren. Es gibt nämlich eine Weise, wie die Dinge funktionieren.In seiner beliebten erzählerischen Art zeigt Bestsellerautor John Eldredge, wie Gebet funktioniert und welchen Missverständnissen wir oft aufsitzen. Anhand von Beispielgebeten und konkreten Tipps erklärt er, wie man richtig beten kann, um Ergebnisse zu erzielen. Lernen Sie eine neue Art des Betens und staunen Sie, wie Sie mit Gott die Dinge zum Guten verändern können.L'Espoir christlicher Shopwww.christlicher.shop#ChristlicherShop #LEspoirShop