Halte dich an Gottes Wort und Seine Verheißungen für dein Leben!

In Jesaja 55 Vers 11 steht geschrieben:„Also soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein: es soll nicht leer zu mir zurückkehren, sondern ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es sende.“Ihr Lieben, wir müssen das Wort predigen, weil es das Wort Gottes ist, das Leben verändern kann. Es ist das Wort, welches die Arbeit tut, es wird für jeden wirken, der es in Aktion setzt. Es wird für dich genauso funktionieren, wie es für Jesus wirksam war, als Er auf dieser Erde wandelte.„Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert.” Hebräer 4,12Wenn wir uns mit Gottes Wort in Zeiten befassen, wo es uns gut geht, dann bringt der Heilige Geist es uns in Erinnerung, wenn wir es dringend benötigen. Werde zum Sieger und überwinde die Herausforderungen und Kämpfe in deinem Leben! Amen#erlebeGott – was ER für dich vorgesehen hat!Ein Leben mit Gott ist nicht Religion, Tradition oder Rituale. Es geht um eine persönliche Beziehung mit deinem Schöpfer. Diese Beziehung verändert dein Leben. In der Bibel wird häufig davon berichtet, wie Gott auf wundersame Weise in das Leben von Menschen eingegriffen hat.www.andreas-keiper.de