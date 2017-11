Von Herzen 2018: Terminplaner - Ein optimales Geschenk für Familie und Freunde. J'Espoir - Christlicher Shop

Produktinformation:• tolle Geschenkidee• 128 Seiten• Hardcover• Lesezeichen-Bändchen aus Satin• 12 Motive plus 3 Extra-Motive in Falttasche• Mit Ferien- und Feiertagsübersicht• Viel Platz zum Eintragen von Terminen, Notizen und Adressen• Spiralbindung• Format: 11 x 15,5 cm• MULTI-TALENT: Die Terminplaner haben einen stabilen HARDCOVER-UMSCHLAG, ein VERSCHLUSSGUMMI, ein LESEZEICHEN-BÄNDCHEN aus SATIN und 15 farbenfrohe Art Grafik-Motive.• FALTTASCHE: Zusätzlich verfügt ein Planer über eine Falttasche, in der 3 einzelne Postkarten enthalten sind. Dieser praktische Buchkalender ist ein tolles GESCHENK für jeden Anlass und begleitet den Besitzer ein ganzes Jahr lang.• ZUKUNFTSBLICK: Die Terminplaner bieten eine JAHRES- und MONATSVORSCHAU für 2018 und 2019. Zaubern Sie Freunden und Verwandten mit den coolen Postkarten- Sprüchen ein Lächeln ins Gesicht.• ERLEICHTERND: Unsere Terminplaner bieten mit einem übersichtlichen Kalendarium viel Platz für persönliche Notizen und tägliche Termine. Extra-Seiten zum Aufschreiben von Adressen sowie eine praktische Ferien- und Feiertagsübersicht helfen Ihnen beim Organisieren Ihres Alltags.J'Espoir - Christlicher Shopwww.christlicher.shop